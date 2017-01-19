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Ученые назвали причины преждевременного старения женщин
Общество

Ученые назвали причины преждевременного старения женщин

Сегодня 9:18
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Ученые назвали причины преждевременного старения женщин

Сан-Диего, 19 января. Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли основную причину преждевременного старения. 

Результаты исследования, в котором приняли участие 1500 женщин в возрасте от 64 до 95 лет, были опубликованы в журнале American Journal of Epidemiology. Испытуемым на правое бедро закрепили акселерометр, отслеживающий их активность в течение недели во время бодрствования и сна. 

После получения результатов специалисты провели замер длины теломер — концевых участков хромосом, укорочение которых связано со старением.

Согласно полученным данным, длина теломер была больше у тех, кто посвящал физическим упражнениям хотя бы 30 минут в день. По мнению ученых, это доказывает, что клетки тех, кто ведет сидячий образ жизни, стареют быстрее. Это приводит к увеличению риска возрастных заболеваний, к примеру, рака или диабета.

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Олеся Волкова
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