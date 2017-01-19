Молодую няню из Петербурга разыскивают за развращение маленького ребенка

Санкт-Петербург, 19 января. К сотрудникам полиции Санкт-Петербурга обратилась мать двухлетнего мальчика с заявлением о развратных действиях, совершенных в его отношении заботившейся о ребенке наемной няней.

Как заявила мать мальчика, развратные действия в отношении ребенка были совершены в январе наступившего года. После того, как мать мальчика узнала об этом, няня 1994 года рождения предпочла скрыться.

Полиция принимает меры к розыску няни, совершившей преступление сексуального характера в отношении ребенка.