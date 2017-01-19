Опасная горка на Урале покалечила 40 человек: возбуждено дело

Екатеринбург, 19 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело после травмирования более 40 человек при катании на ледяной горке в городе Серове на Урале.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ, в настоящее время следователи установили, что травмы различной степени тяжести более 40 местных жителей получили при катании с горок на территории ледяного городка на площади около Дворца культуры металлургов в период с конца декабря минувшего города по начало января 2017 года. В ведомстве особо подчеркнули, что среди пострадавших есть дети.

Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. О массовом травмировании людей на опасной горке в Серове в начале января сообщали уральские СМИ, после этого следователи начали проверку этой информации.

