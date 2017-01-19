Член террористической группировки из Таджикистана задержан в Петербурге

19 Января 2017 09:16 37

Санкт-Петербург, 19 января. Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге задержали члена террористической организации. Об этом сообщает ГУ МВД России.

В период с ноября 2013 года по настоящее время на территории Петербурга и Ленобласти действовала ячейка сторонников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (деятельность запрещена на территории РФ).

Члены группировки намеренно создали условия для ее развития и функционирования.

Как стало известно ФАН, в ходе оперативных действий был задержан и полностью изобличен активный участник данной организации гражданин Таджикистана 1971 года рождения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.