up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Происшествия

Член террористической группировки из Таджикистана задержан в Петербурге

19 Января 2017 09:16
37Просмотры

Член террористической группировки из Таджикистана задержан в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 января. Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге задержали члена террористической организации. Об этом сообщает ГУ МВД России.

В период с ноября 2013 года по настоящее время на территории Петербурга и Ленобласти действовала ячейка сторонников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (деятельность запрещена на территории РФ).

Члены группировки намеренно создали условия для ее развития и функционирования.

Как стало известно ФАН, в ходе оперативных действий был задержан и полностью изобличен активный участник данной организации гражданин Таджикистана 1971 года рождения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дана Балан

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС