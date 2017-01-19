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Происшествия

Труп пенсионера нашли в расселенном доме под Петербургом

19 Января 2017 09:07
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Труп пенсионера нашли в расселенном доме под Петербургом

Сестрорецк, 19 января. Труп  пенсионера с множественными травмами нашли в парадной расселенного дома по Советскому проспекту в городе Сестрорецк Ленинградской области. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах. 

На теле 71-летнего мужчины обнаружены гематомы. Останки доставлены в морг для установления точной причины смерти. Отсутствие на месте гибели мужчины камер видеонаблюдения осложняет процесс следствия. Другие подробности данного происшествия не уточняются.

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