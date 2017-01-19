Труп пенсионера нашли в расселенном доме под Петербургом

19 Января 2017 09:07 37

Сестрорецк, 19 января. Труп пенсионера с множественными травмами нашли в парадной расселенного дома по Советскому проспекту в городе Сестрорецк Ленинградской области. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

На теле 71-летнего мужчины обнаружены гематомы. Останки доставлены в морг для установления точной причины смерти. Отсутствие на месте гибели мужчины камер видеонаблюдения осложняет процесс следствия. Другие подробности данного происшествия не уточняются.