Грабители опустошили сейфы двух офисов «Росгосстрах банка» в Петербурге

19 Января 2017 09:14 58

Санкт-Петербург, 19 января. Грабители похитили деньги из двух петербургских офисов «Росгосстрах банка» за сутки, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Первое нападение было совершено 18 января в 20.30 в офисе на Бульваре Новаторов. Трое преступников с прикрытыми воротниками лицами, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставили менеджера отделения отдать ключи от сейфа. Грабители вынесли 91000 рублей, 200 долларов США и скрылись в неизвестном направлении.

Чуть позже была совершена вторая атака. На улице Туристской злоумышленники проникли в помещение банка и вынесли из сейфа 380000 рублей.

Ранее сообщалось, что молодой рабочий погиб при взрыве котла на заводе железобетонных изделий в Невском районе Петербурга.