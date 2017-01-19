Взрыв прогремел на заводе в Петербурге, погиб рабочий

Санкт-Петербург, 19 января. Молодой рабочий погиб при взрыве котла на заводе железобетонных изделий в Невском районе Петербурга. Погибшему было всего 18 лет.

Как стало известно ФАН, ЧП произошло минувшей ночью на территории ООО «Модус». «Около 01.00 в одноэтажном кирпичном здании рабочего цеха площадью 4,5 тыс. кв. метров, арендуемом ООО «К-33», во время просушки железобетонных изделий взорвался котел печи сушильной установки», — уточнили в полиции.

Причины пока неизвестны. Жертвой взрыва стал 18-летний гражданин Таджикистана. «Подсобный рабочий ООО «К-33», от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Печь разрушена полностью», — добавил источник ФАН.

Материалы о происшествии направлены следователям петербургского ГСУ СК РФ.