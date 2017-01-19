Экстремист из Узбекистана задержан в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 января. В среду на территории Санкт-Петербурга был задержан находящийся в международном розыске экстремист из Узбекистана. Полиция задержала мужчину в Макулатурном проезде.

На территории Республики Узбекистан задержанного разыскивают по обвинению в посягательстве на конституционный строй и экстремизм. На родине ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. УВД Ташкентской области Узбекистана объявило экстремиста в международный розыск.

В Санкт-Петербурге узбекский экстремист проживал без регистрации. Управление МВД РФ по Санкт-Петербургу оповестило правоохранительные органы Узбекистана о задержании экстремиста.