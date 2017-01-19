Два несовершеннолетних отравились таблетками в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 января. Два несовершеннолетних отравились, наглотавшись таблеток «Но-шпа» в Петербурге.

Как стало известно ФАН, в прошедшую среду в 13.20 поступило сообщение о том, что в тот же день с острым пероральным отравлением лекарственными препаратами в тяжелом состоянии госпитализирована девушка 1999 года рождения. Оказалось, что 17-летняя девушка съела 40 таблеток «Но-шпы» и «Кардиомагнила».

В этот же день в 21.00 поступило сообщение о том, что 18 января из своей квартиры по проспекту Качалова с острым пероральным отравлением лекарственными препаратами в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2003 года рождения.

Выяснилось, что он выпил 20 таблеток «Но-шпы» и 25 таблеток «Синупрета», по предварительной версии, с целью суицида.