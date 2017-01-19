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Врачи нашли грибы в легких у жительницы Петербурга, перенесшей грипп
Происшествия

Врачи нашли грибы в легких у жительницы Петербурга, перенесшей грипп

Сегодня 8:58
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Врачи нашли грибы в легких у жительницы Петербурга, перенесшей грипп

Санкт-Петербург, 19 января. Микроскопические грибы стали размножаться и разрушать ткань легких жительницы Санкт-Петербурга после заболевания гриппом.

Как рассказала фельдшер скорой помощи Инна Сомкина, подхваченный грипп ударил по ее иммунитету. В результате легкие женщины поразили микроскопические грибы. Без лечения ей грозил летальный исход.

Сомкина почувствовала себя плохо, придя домой с дежурных суток. Через несколько дней она вызвала скорую помощь. Медики доставили коллегу в городскую клиническую больницу святителя Луки.

Выяснилось, что пациентка в декабре 2015 года заболела гриппом H1N1, который осложнился тяжелой бактериальной пневмонией. Как пишет Life, осле постановки диагноза врачи назначили ей современную противогрибковую терапию, благодаря которой Сомкина смогла излечиться.

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Алия Шарафутдинова
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