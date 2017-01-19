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Сирия: российские медики, покинувшие Хмеймим, прибыли в Новосибирск
Новости Сирии

Сирия: российские медики, покинувшие Хмеймим, прибыли в Новосибирск

Сегодня 9:36
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Сирия: российские медики, покинувшие Хмеймим, прибыли в Новосибирск

Новосибирск, 19 января. Военные медики отряда специального назначения Центрального военного округа прибыли в Новосибирск из Сирии, где оказывали помощь местным жителям. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе округа.

По информации пресс-службы, воздушное судно Ил-76 с российскими медиками на борту приземлилось на аэродром «Толмачево» в Новосибирске. Сообщается, что лайнер прибыл с авиационной базы «Хмеймим».

Также в пресс-службе добавили, что в выполнении задач на территории Сирийской Арабской Республики от отряда специального назначения принимали участие свыше 100 человек.

Напомним, накануне стало известно, что в рамках сокращения состава группировки ВС РФ в Сирии российские военные медики собирались на родину. В течение нескольких месяцев врачи под обстрелами террористов помогали мирному населению в Алеппо.

Напомним. как ранее сообщала Газета.Ru, 18 января ВКС РФ совместно с ВВС Турции начали операцию в Сирии. 

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Дана Балан
#россия #сирия
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