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Российская «Энергия» расплатилась с Boeing билетами на МКС
Политика

Российская «Энергия» расплатилась с Boeing билетами на МКС

Сегодня 9:00
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Российская «Энергия» расплатилась с Boeing билетами на МКС

Москва, 19 января. После банкротства консорциума «Морской старт» у российской ракетно-космической корпорации «Энергия» возник солидный долг перед американскими коллегами из Boeing. Для того, чтобы закрыть долг, решились провести бартерную сделку — Boeing получит пять кресел на отправляющихся к Международной космической станции российских кораблях «Союз».

«Мы предложили и американцы приняли схему совместной работы по различным направлениям космической деятельности, в том числе и расчета продажей мест в кораблях «Союз», — рассказал генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев.

По его словам, в ближайший месяц Boeing заключит сделку с NASA о доставке американских астронавтов на МКС. Именно тогда, заявил Солнцев в беседе с «Известиями», американская аэронавтическая корпорация сможет использовать эти пять мест стоимостью по 80 млн долларов, выгодно получив их в счет долга в 330 млн долларов.

Для Boeing эта сделка также важна - корпорация обязалась NASA начать доставку астронавтов на орбиту уже в 2018 году, однако будет ли к тому времени готов создаваемый Boeing космический корабль Starliner, пока что неясно.

комментарии
Валентин Меликов
#владимир солнцев
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