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Совершив кражу, гражданин РФ пытался бежать на Украину и был задержан в Крыму
Общество

Совершив кражу, гражданин РФ пытался бежать на Украину и был задержан в Крыму

Сегодня 9:32
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Совершив кражу, гражданин РФ пытался бежать на Украину и был задержан в Крыму

Симферополь, 19 января. Российские пограничники не выпустили на Украину россиянина, попытавшегося сбежать из-под следствия за совершение кражи. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба пограничного управления ФСБ России в Крыму.

В связи с кражей российский суд определил мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста. Не дожидаясь окончания следствия, подозреваемый решил бежать на Украину, предприняв для этого дерзкую попытку пересечь хорошо охраняемую границу между РФ и Украиной в Крыму.

«Мужчина пытался пересечь государственную границу РФ в обход установленного многостороннего автомобильного пункта пропуска «Джанкой». Документов при мужчине не оказалось, но пограничники выяснили, что 31-летний россиянин за совершение кражи с декабря 2016 года находится под домашним арестом, — рассказали в крымском управлении погранслужбы ФСБ. — В настоящее время задержанный передан офицерам полиции для применения к нему более строгой меры пресечения».

За незаконное пересечение госгранице мужчине может грозить до двух лет тюрьма.

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Валентин Меликов
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