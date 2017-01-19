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Политика

Китай берет курс на США и Россию

19 Января 2017 08:58
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Китай берет курс на США и Россию

Женева, 19 января. Китай намерен выстраивать новую модель отношений с США и Россией. О планах Пекина создавать новые отношения «с крупными державами, характеризующиеся общей стабильностью и сбалансированным ростом» председатель КНР Си Цзиньпин на женевской встрече с главой Генассамблеи ООН Питером Томпсоном и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Власти Китая намерены создать отношения «с крупными державами, характеризующиеся общей стабильностью и сбалансированным ростом» и выстраивать новую модель отношений с США, подчеркнул китайский лидер. При этом Цзиньпин особо отметил, что «стратегическое партнерство и координацию» Китай намерен сохранить и с РФ.

Отдельно председатель КНР сообщил, что партнерские отношения Китая с Евросоюзом  будут развиваться «во имя мира, роста и реформ», а с развивающимися государствами Пекин намерен сохранять «прагматичные отношения», пишет «Газета.ру».

 

Ярослава Замысловатова

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