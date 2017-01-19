Более 100 тыс. украинских беженцев получили медпомощь в РФ за год

Москва, 19 января. За минувший год в РФ медицинская помощь украинским беженцам была оказана 158 тысяч раз, говорится в пояснительной записке к проекту постановления, которое продляет программу по лечению украинских беженцев.

Согласно документу, в 42 тыс. случаях была оказана скорая помощь, в 86 тыс. случаях — в поликлиниках, в 30 тыс. случаях — специализированная медпомощь (в больницах). Помимо этого было проведено 72 сложные операции. Как сообщает Лайф, в чьем распоряжении оказался документ, одному человеку помощь могла оказываться несколько раз, поэтому реальное число людей может быть меньше.

Согласно документу, в 2017 году на эти цели будет выделено 858,41 млн рублей. По данным издания, в 2014 году на основании этого документа на лечение беженцев было выделено 1,5 млрд рублей. После сумму увеличили еще на 978 млн рублей.

В постановлении в частности, уточняется, что медпомощь за счет бюджета РФ оказывается гражданам Украины «вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке».