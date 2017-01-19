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Происшествия

Подозреваемая в убийстве детей в Иркутской области сама сдалась полиции

19 Января 2017 08:45
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Подозреваемая в убийстве детей в Иркутской области сама сдалась полиции

Братск (Иркутская область), 19 января. Подозреваемая в убийстве двоих собственных детей 31-летняя жительница Братска сама позвонила в полицию. О новых подробностях страшной трагедии сообщает LIFE.

Прибывшие на место происшествия сыщики обнаружили тела двухлетнего мальчика по имени Родион и пятилетней девочки Полины. Как пояснила следователям их мать по имени Дарья, она сама при помощи одеяла задушила своих детей.

Что толкнуло женщину на такой шаг — пока не сообщается. Известно, что семья считалась благополучной, на учете не состояла. Однако, как сообщается, подозреваемая обращалась к психиатру.

Добавим, что на месте трагедии работают специалисты регионального СУ СК России.
 

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