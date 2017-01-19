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Грузовой поезд сбил юного жителя Кузбасса, который шел вдоль путей в наушниках
Происшествия

Грузовой поезд сбил юного жителя Кузбасса, который шел вдоль путей в наушниках

Сегодня 8:44
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Грузовой поезд сбил юного жителя Кузбасса, который шел вдоль путей в наушниках

Кемерово, 19 января. Поезд наехал на молодого человека, который шел вдоль путей в наушниках в Кузбассе.

Как рассказали в Кемеровском следственном отделе на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России, инцидент произошел накануне на 64-м километре перегона между станциями Притомье и Латыши.

21-летний молодой человек шел в наушниках и в объемном капюшоне вдоль железнодорожных путей и не отреагировал на сигналы повышенной громкости. Меры экстренного торможения не позволили избежать наезда. В результате грузовой поезд сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что поезд сбил двух мужчин под Новосибирском.

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Алия Шарафутдинова
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