Бодибилдершу в Иране посадили за решетку за фото из спортзала

Тегеран, 19 января. Сотрудники правоохранительных органов Ирана арестовали бодибилдершу за фотографию из спортивного зала. Об этом сообщает сегодня издание Daily Mail.

Женщина опубликовала в социальной сети Instagram снимки, на которых она запечатлена в тренажерном зале с обнаженными руками — девушка демонстрировала накаченные бицепсы. Сотрудники правоохранительных органов сочли снимок оскорбительным.

В настоящее время спортсменка находится за решеткой из-за нарушений законодательства страны. Сообщается, что она не выплатила залог в размере 2 млн риалов, что составляет около 60 долларов.

Имя девушки неизвестно, но журналисты полагают, что это Ширин Нобахари — одна из двух иранских женщин, которая участвовала в соревнованиях. В сентябре минувшего года, по возвращении домой, иранские власти предупредили ее относительно «голых» селфи из спортзала.