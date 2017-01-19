FAN-TV Лента новостей
Бодибилдершу в Иране посадили за решетку за фото из спортзала
Весь мир

Бодибилдершу в Иране посадили за решетку за фото из спортзала

Сегодня 8:47
35

Бодибилдершу в Иране посадили за решетку за фото из спортзала

Тегеран, 19 января. Сотрудники правоохранительных органов Ирана арестовали бодибилдершу за фотографию из спортивного зала. Об этом сообщает сегодня издание Daily Mail.

Женщина опубликовала в социальной сети Instagram снимки, на которых она запечатлена в тренажерном зале с обнаженными руками — девушка демонстрировала накаченные бицепсы. Сотрудники правоохранительных органов сочли снимок оскорбительным.

В настоящее время спортсменка находится за решеткой из-за нарушений законодательства страны. Сообщается, что она не выплатила залог в размере 2 млн риалов, что составляет около 60 долларов.

Имя девушки неизвестно, но журналисты полагают, что это Ширин Нобахари — одна из двух иранских женщин, которая участвовала в соревнованиях. В сентябре минувшего года, по возвращении домой, иранские власти предупредили ее относительно «голых» селфи из спортзала.

Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 19 января 07.00: «Джебхат Фатех аль-Шам» взяла на себя ответственность за взрыв в Дамаске, САА освободила деревни в Алеппо

Сегодня 7:00
257

Ода журналистам и немного про Россию: о чем говорил Обама на последней пресс-конференции

Сегодня 6:46
186

«Усталый и подавленный»: политолог Жаров о последнем выступлении Обамы

Сегодня 2:02
447

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Сегодня 2:02
312

Бышок: Последнее выступление Обамы не оправдало ожиданий

Сегодня 0:52
302
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Грузовой поезд сбил юного жителя Кузбасса, который шел вдоль путей в наушниках

8:44

ЦРУ начнет собирать информацию об американцах по новым правилам

8:40

Движение «Новая Россия» собирается объединить молодое поколение в РФ

8:39

Британские ученые раскрыли тайну долгих и счастливых отношений

8:34

Ученые нашли связь между онкологией у мужчин и стрессом на работе

8:32

Маккейн призвал Трампа вернуться к принципу Рейгана в отношении РФ

8:28

Трамп выплатил $25 млн для урегулирования исков студентов его университета

8:26

Женщина в Иркутской области задушила своих малолетних детей

8:19

Ученые выяснили, как можно худеть во сне

8:12

Сноуден получит амнистию от Трампа и вернется в США — депутат Госдумы

8:12

Самый дорогой особняк с прислугой, авто и вертолетом выставлен на продажу в США

8:12

Госдума намерена вернуться к предварительной экспертизе законопроектов

8:09
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
  • vk
  • fb
  • ok
  • tw
  • rss
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
  • Рейтинг@Mail.ru
Грузовой поезд сбил юного жителя Кузбасса, который шел вдоль путей в наушниках
Читать
Закрыть