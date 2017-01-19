Ученые нашли связь между онкологией у мужчин и стрессом на работе

Монреаль, 19 января. Канадские ученые в ходе очередных исследований пришли к неутешительному выводу: работа в условиях стресса может спровоцировать у мужчин рак.

Как оказалось, представители сильной половины человечества с большой долей вероятности могут получить рак толстой кишки, желудка или легких, если их работа сопряжена с постоянным стрессом.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что у таких работяг рабочий день не ограничивается 8 часами, а длится, как минимум, 10 часов, а то и больше. Кроме того, мужчины, находящиеся в зоне риска, в течение 30 лет поменяли, по меньшей мере, четыре места работы.

Исследователи составили и топ самых опасных с точки зрения онкологии профессий: в рейтинг вошли: инженер-технолог, механик, пожарный, авиакосмический инженер, мастер по ремонту ж/д оборудования.

