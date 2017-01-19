Британские ученые раскрыли тайну долгих и счастливых отношений

19 Января 2017 08:34 58

Лондон, 19 января. Британские ученые дали молодым парам советы, как сохранить искру в отношениях на долгие годы вперед. Ведущий психолог страны Трейси Кокс выделила несколько ключевых областей в отношениях.

По мнению психолога, недостаточно полагаться только на химию, которую чувствуют люди. Залог долгих отношений — общая цель. Кокс отмечает, что это может быть что угодно: от создания семьи и постройки дома до переезда в другую страну на постоянное место жительства. Она подчеркивает, что когда пара вместе ставит цель и воплощает ее, партнеры становятся ближе к друг другу.

Помимо этого психолог подчеркивает важность верности в отношениях. По ее словам, даже если один из партнеров посчитает, что простил своего оступившегося возлюбленного, вернуть все на свои места уже не получится.

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Ранее сообщалось, что специалисты из Университета Теннеси смогли установить две основные причины разрыва любовных отношений.