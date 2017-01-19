ЦРУ начнет собирать информацию об американцах по новым правилам

Вашингтон, 19 января. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) впервые за 35 лет изменило правила сбора, анализа и хранения информации об американцах. Обновленные данные опубликовала пресс-служба ведомства.

Консультант ЦРУ Кэролайн Крэсс отметила, что скорректированные правила позволят «защищать частную жизнь и гражданские права американцев». В частности, были изменены процедуры изъятия необходимой для расследования информации, а также срок их хранения. Теперь ЦРУ в течение пяти лет должно уничтожить те сведения об американцах, которые не были оценены и изучены.

Как сообщала ранее «Газета.ру», накануне ЦРУ обнародовало архив из 13 млн страниц. Он содержит данные об НЛО, вьетнамской, корейской и холодной войнах, а также советские анекдоты.