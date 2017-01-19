FAN-TV Лента новостей
Маккейн призвал Трампа вернуться к принципу Рейгана в отношении РФ
Политика

Маккейн призвал Трампа вернуться к принципу Рейгана в отношении РФ

Сегодня 8:28
59

Маккейн призвал Трампа вернуться к принципу Рейгана в отношении РФ

Москва, 19 января. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Вашингтону нужно вернуться к принципу мира посредством силы в отношении России.

По словам политика, такого принципа в отношении СССР придерживался американский президент Рональд Рейган.

Как пишет Fox News, Маккейн надеется, что советники республиканца Трампа, в том числе кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис, смогут убедить избранного главу США занять жесткую позицию по отношению к Москве.

Как отметил Маккейн, США «не могут вознаграждать за дурное поведение». Он подчеркнул, что Вашингтон должен вернуться к принципу Рейгана: мир посредством силы. «Окрепни и тогда уладь дело с ним, это единственный путь достичь успеха», — подчеркнул Маккейн.

Ранее Маккейн и Порошенко отправили Путину злобную «открытку» из Донбасса. 

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 19 января 07.00: «Джебхат Фатех аль-Шам» взяла на себя ответственность за взрыв в Дамаске, САА освободила деревни в Алеппо

Сегодня 7:00
209

Ода журналистам и немного про Россию: о чем говорил Обама на последней пресс-конференции

Сегодня 6:46
161

«Усталый и подавленный»: политолог Жаров о последнем выступлении Обамы

Сегодня 2:02
416

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Сегодня 2:02
271

Бышок: Последнее выступление Обамы не оправдало ожиданий

Сегодня 0:52
283
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Женщина в Иркутской области задушила своих малолетних детей

8:19

Ученые выяснили, как можно худеть во сне

8:12

Сноуден получит амнистию от Трампа и вернется в США — депутат Госдумы

8:12

Самый дорогой особняк с прислугой, авто и вертолетом выставлен на продажу в США

8:12

Госдума намерена вернуться к предварительной экспертизе законопроектов

8:09

Расшифровкой «черных ящиков» разбившегося под Бишкеком Boeing займутся в Москве

8:08

Буш-старший заранее извинился перед Трампом за пропуск инаугурации

8:05

Российского программиста задержали в Испании по запросу ФБР

8:01

Основатель WikiLeaks отказался от экстрадиции в США

7:58

Преступные разборки: бандиты в Бразилии сожгли автобусы, перевозившие зэков

7:57

Торг уместен: Lockheed снизил цены на F-35 после критики Трампа

7:53

Yota озвучила новые тарифы после отмены безлимитного Интернета

7:47
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Женщина в Иркутской области задушила своих малолетних детей
Читать
Закрыть