Маккейн призвал Трампа вернуться к принципу Рейгана в отношении РФ

Москва, 19 января. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Вашингтону нужно вернуться к принципу мира посредством силы в отношении России.

По словам политика, такого принципа в отношении СССР придерживался американский президент Рональд Рейган.

Как пишет Fox News, Маккейн надеется, что советники республиканца Трампа, в том числе кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис, смогут убедить избранного главу США занять жесткую позицию по отношению к Москве.

Как отметил Маккейн, США «не могут вознаграждать за дурное поведение». Он подчеркнул, что Вашингтон должен вернуться к принципу Рейгана: мир посредством силы. «Окрепни и тогда уладь дело с ним, это единственный путь достичь успеха», — подчеркнул Маккейн.

Ранее Маккейн и Порошенко отправили Путину злобную «открытку» из Донбасса.