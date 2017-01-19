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Женщина в Иркутской области задушила своих малолетних детей
Происшествия

Женщина в Иркутской области задушила своих малолетних детей

Сегодня 8:19
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Женщина в Иркутской области задушила своих малолетних детей

Братск (Иркутская область), 19 января. Специалисты следственного управления СК РФ по Иркутской области проводят проверку по факту убийства двух малолетних детей. Об этом пишут местные СМИ.

По предварительным данным, трагедия разыгралась в городе Братске в ночь на 19 января в микрорайоне «Энергетик». В полицию позвонила женщина и сообщила, что собственноручно убила двух своих детей.  

Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили тела девочки 2011г.р. и мальчика 2015г.р., которые были задушены при помощи одеяла. Сообщается, что семья не считалась неблагополучной, других подробностей страшной трагедии пока не приводится.
 

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Алексей Громов
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