Движение «Новая Россия» собирается объединить молодое поколение в РФ

19 Января 2017 08:39 32

Москва, 19 января. Глава Института актуальной экономики Никита Исаев анонсировал создание в России нового общественно-политического объединения, которое намерено предоставить возможность российскому электорату «взглянуть в новые лица». Документы на регистрацию движения уже поданы в Минюст, рабочее название движения «Новая Россия».

По словам Исаева, он шел к созданию собственного общественного-политического движения очень давно и нельзя сказать, что оно создается на пустом месте. Сейчас, по словам создателя движения, запрос на новые лица в политике и общественной жизни в РФ высок, как никогда — это наглядно показала невысокая явка на последних выборах в Госдуму.

«Наши люди уже включаются в работу и на федеральном, и на региональном уровнях. Это новые, нераспиаренные лица, ребята, которые привыкли пахать, а не болтать», — заявил Исаев в разговоре с РИА Новости.

По словам основателя, «Новая Россия» будет воздерживаться от откровенно протестной позиции, поскольку очевидно, что российский электорат не склонен поддерживать откровенно оппозиционные движения. Идеей общественно-политического движения станет идея «Нового НЭПа», разработанная Исаевым, который утверждает, что способен вывести Россию из экономического кризиса.