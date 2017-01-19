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Трамп выплатил $25 млн для урегулирования исков студентов его университета
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Трамп выплатил $25 млн для урегулирования исков студентов его университета

Сегодня 8:26
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Трамп выплатил $25 млн для урегулирования исков студентов его университета

Вашингтон, 19 января. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выплатил студентам своего Университета 25 миллионов долларов для улаживания исковых обязательств. Об этом в четверг сообщает Politico.

По информации издания, вердикт примут 31 марта этого года.

Напомним, в ноябре появилась информация о том, что 4 млн долларов из общей суммы в 25 млн долларов выплатят офису генерального прокурора штата Нью-Йорк, остальные же средства направят конкретно студентам.

Как ранее сообщала Газета.Ru, инаугурация Трампа пройдет 20 января. 

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Дана Балан
#дональд трамп #сша
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