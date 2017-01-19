Ученые выяснили, как можно худеть во сне

Москва, 19 января. Ученые в рамках специального исследования пришли к выводу, что худеть можно даже во сне. За новый способ похудения отвечают специальные бактерии.

Специалисты заявляют, что в кишечнике должны быть особые бактерии, благодаря которым человеческий организм сможет избавляться от лишних килограммов.

Ученые провели исследование вещества рисперидон (применяется в психиатрии). Выяснилось, что при его употреблении в кишечнике человека погибает большая часть полезных бактерий, что приводит к увеличению массы тела. В соответствии с этим ученые сделали вывод, что нормальная микрофлора кишечника без воздействия различных веществ позволяет поддерживать вес в норме.

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