FAN-TV Лента новостей
Самый дорогой особняк с прислугой, авто и вертолетом выставлен на продажу в США
Весь мир

Самый дорогой особняк с прислугой, авто и вертолетом выставлен на продажу в США

Сегодня 8:12
43

Самый дорогой особняк с прислугой, авто и вертолетом выставлен на продажу в США

Вашингтон, 19 января. В США продают самый роскошный особняк, стоимостью 250 миллионов долларов.

Как пишет Los Angeles Times, в доме есть 12 спален, 21 ванная комната, три кухни, два заполненных винных погреба, зал для приема гостей, бассейн с баром, боулинг и кинотеатр.

Особняк включает четыре уровня с панорамными стеклами.

Издание отмечает, что покупателю вместе с домом отдадут дизайнерскую мебель, коллекцию автомобилей, стоимость которой оценивается в 30 миллионов долларов. Также будут предложены парусная яхта и вертолет. Новому хозяину достанется и прислуга.

Ранее сообщалось, что особняк из «Крестного отца» продают в США. 

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 19 января 07.00: «Джебхат Фатех аль-Шам» взяла на себя ответственность за взрыв в Дамаске, САА освободила деревни в Алеппо

Сегодня 7:00
164

Ода журналистам и немного про Россию: о чем говорил Трамп на последней пресс-конференции

Сегодня 6:46
136

«Усталый и подавленный»: политолог Жаров о последнем выступлении Обамы

Сегодня 2:02
398

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Сегодня 2:02
256

Бышок: Последнее выступление Обамы не оправдало ожиданий

Сегодня 0:52
265
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Госдума намерена вернуться к предварительной экспертизе законопроектов

8:09

Расшифровкой «черных ящиков» разбившегося под Бишкеком Boeing займутся в Москве

8:08

Буш-старший заранее извинился перед Трампом за пропуск инаугурации

8:05

Российского программиста задержали в Испании по запросу ФБР

8:01

Основатель WikiLeaks отказался от экстрадиции в США

7:58

Преступные разборки: бандиты в Бразилии сожгли автобусы, перевозившие зэков

7:57

Торг уместен: Lockheed снизил цены на F-35 после критики Трампа

7:53

Yota озвучила новые тарифы после отмены безлимитного Интернета

7:47

И умерли в один день: панда со своим детенышем скончались в шанхайском зоопарке

7:43

КНДР напугала южного соседа новостями о межконтинентальных ракетах

7:42

Посольство РФ возмутилось решением США о запрете посещения дипломатических дач

7:35

Больница Сахалина выплатит женщине 1,3 млн за удаление здоровой почки

7:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Госдума намерена вернуться к предварительной экспертизе законопроектов
Читать
Закрыть