Самый дорогой особняк с прислугой, авто и вертолетом выставлен на продажу в США

Вашингтон, 19 января. В США продают самый роскошный особняк, стоимостью 250 миллионов долларов.

Как пишет Los Angeles Times, в доме есть 12 спален, 21 ванная комната, три кухни, два заполненных винных погреба, зал для приема гостей, бассейн с баром, боулинг и кинотеатр.

Особняк включает четыре уровня с панорамными стеклами.

Издание отмечает, что покупателю вместе с домом отдадут дизайнерскую мебель, коллекцию автомобилей, стоимость которой оценивается в 30 миллионов долларов. Также будут предложены парусная яхта и вертолет. Новому хозяину достанется и прислуга.

Ранее сообщалось, что особняк из «Крестного отца» продают в США.