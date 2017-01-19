Расшифровкой «черных ящиков» разбившегося под Бишкеком Boeing займутся в Москве

19 Января 2017 08:08 30

Москва, 19 января. Обнаруженные на месте крушения грузового самолета Boeing под Бишкеком бортовые самописцы отправлены на расшифровку в Россию.

Расшифровкой данных «черных ящиков» в Москве займутся эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). ТАСС со ссылкой на штаб по ликвидации последствий крушения лайнера сообщает, что специалисты комитета уже начали работать на месте аварии. При этом эксперты МАК находятся в тесном контакте с представителями госпредприятия «Киргизаэронавигация» и сотрудниками аэропорта Манас.

Напомним, следовавший из Гонконга в Стамбул грузовой самолет Boeing-747 авиакомпании Turkish Airlines потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту под Бишкеком. В авиакатастрофе погибли 32 человека, восемь человек получили серьезные травмы, но смогли выжить.