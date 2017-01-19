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Буш-старший заранее извинился перед Трампом за пропуск инаугурации
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Буш-старший заранее извинился перед Трампом за пропуск инаугурации

Сегодня 8:05
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Буш-старший заранее извинился перед Трампом за пропуск инаугурации

Техас, 19 января. Бывший президент США Джордж Буш-старший заранее извинился перед будущим президентом Дональдом Трампом за то, что не сможет присутствовать на его инаугурации.

Как сообщает издание Politico, причина, по которой американский политический пенсионер не сможет присутствовать на церемонии вступления в должность 45-го президента США, кроется в его здоровье.

«Мой врач говорит, что, если я побываю на улице в январе-месяце, то меня можно будет хоронить, та же ситуация с Барбарой. Поэтому мне кажется, мы застряли в Техасе», — написал Буш-старший Трампу.

Добавим, что в списках почетных гостей на инаугурации Трампа значатся  бывшие президенты США Джимми Картер, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.
 

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Алексей Громов
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