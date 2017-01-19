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Сноуден получит амнистию от Трампа и вернется в США — депутат Госдумы
Политика

Сноуден получит амнистию от Трампа и вернется в США — депутат Госдумы

Сегодня 8:12
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Сноуден получит амнистию от Трампа и вернется в США — депутат Госдумы

Москва, 19 января. Вскоре после инаугурации избранный президент США Дональд Трамп может начать процесс амнистии американских политзаключенных, отбывающих наказание или вынужденных бежать после того, как они раскрыли какие-то детали методов, которыми пользуются спецслужбы Соединенных Штатов, уверены в Госдуме. К числу этих людей принадлежит и экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, который, получив убежище на территории РФ, не стал подавать заявления о получении российского гражданства.

«Сноуден пока не хочет получать российское гражданство, потому что он действительно верит, что делает правое дело, что он защищает интересы американских граждан. Уверен, что в ближайшее время к нему, скорее всего, будет принято решение об амнистии, либо о пересмотре претензий»,  — уверен зампредседателя комитета по информационной политике Госдумы Андрей Свинцов.

Российский парламентарий заявил в беседе с Lenta.ru, что с приходом к власти избранный президент Дональд Трамп будет амнистировать политзаключенных.

Между тем ранее, в ходе президентской кампании, Трамп назвал Сноудена шпионом и заявил, что в «другое время» его бы казнили за ущерб, нанесенный спецслужбам Соединенных Штатов. По действующим законам Сноудену грозит до 30 лет тюрьмы.

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Валентин Меликов
#эдвард сноуден
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