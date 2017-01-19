Госдума намерена вернуться к предварительной экспертизе законопроектов

19 Января 2017 08:09 39

Москва, 19 января. Рабочая группа Государственной думы Российской Федерации под руководством первого вице-спикера Ивана Мельникова по завершении этого месяца представит документ, в котором будут содержаться требования к вносимым в Госдуму проектам.

Как пишет газета «Известия», в данную группу включены представители думского аппарата и депутаты. Основная задача этой группы — формирование новых критериев качества вносимых проектов для повышения уровня законотворческой деятельности. Помимо этого, депутаты намерены нивелировать то число законопроектов, которые в силу разных причин не намерены принимать, но при этом они остаются активными в Госдуме.

В настоящее время группа намерена внести поправка и урегулировать работу депутатов.