Российского программиста задержали в Испании по запросу ФБР

Мадрид, 19 января. В Испании по запросу ФБР и Интерпола задержан российский программист Станислав Лисов. Как сообщила его супруга Дарья Лисова, Станислава подозревают в причастности к хакерским атакам.

Как сообщает RT на русском, 31-летнего российского программиста задержали в Барселоне 13 января, куда семья из Таганрога приехала в отпуск. Как рассказала жена Лисова, полицейские на вопрос о причине задержания ответили, что эта процедура проводится по запросу американских властей: ФБР и Интерпола.

По словам Лисовой, до сих пор не удалось выяснить, в чем именно подозревают ее супруга. Официальные обвинения предъявлены не были. В настоящее время Лисов находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.

Пресс-секретарь посольства России в Испании сообщил изданию, что испанские власти официально уведомили диппредставительство о задержании российского гражданина. Американская сторона в лице пресс-центра Госдепартамента в Вашингтоне в ответ на запрос RT комментировать ситуацию отказалась.