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Торг уместен: Lockheed снизил цены на F-35 после критики Трампа
Весь мир

Торг уместен: Lockheed снизил цены на F-35 после критики Трампа

Сегодня 7:53
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Торг уместен: Lockheed снизил цены на F-35 после критики Трампа

Вашингтон, 19 января. Сделка стоимостью почти в 9 млрд долларов между Пентагоном и Lockheed Martin по закупке истребителей F-35 может быть заключена в ближайшее время. В корпорации прислушались к критике Трампа и снизили цены на самолеты.

О возможной сделке, переговоры по которой все еще продолжаются, но близки к завершению, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники. Предварительно, стороны смогут пожать руки уже до конца января. 

Уточняется, что военное ведомство США планирует закупать истребителей F-35 по сниженной цене — менее 100 млн долларов за самолет, при этом Пентагон собирается приобрести 90 воздушных машин.

К слову, в Lockheed Martin впервые согласились снизить цену на истребители. Случилось это после критики Дональда Трампа, который заявил, что данная программа обходится бюджету США очень дорого.
 

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Алексей Громов
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