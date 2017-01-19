Основатель WikiLeaks отказался от экстрадиции в США

Лондон, 19 января. «Самый разыскиваемый хакер» на Земле и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США — как заявили его адвокаты, Ассанж объявил, что американские власти не выполнили его условия для экстрадиции. Самому ему за океаном может угрожать смертельная опасность после хакерского скандала в ходе президентских выборов в США, в котором принял участие и WikiLeaks.

Важным условием со стороны Ассанжа было полное оправдание военнослужащего ВС США Брэдли Мэннинга, предоставившего WikiLeaks важные правительственные данные. Тем не менее Мэннинг, который в тюрьме сделал операцию по перемене пола и стал Челси Мэннинг, продолжает находиться в тюрьме. Президент Обама лишь смягчил его наказание, заменив 35-летний срок заключения на семилетний.

«Очевидно, что то, что сделал Обама, — это не то, чего добивался Ассанж», — объявил в разговоре с The Washington Post адвокат Ассанжа в Соединенных Штатах Барри Поллак. — Господин Ассандж говорил, что Челси вообще не должна была привлекаться к ответственности, никогда не должна была быть приговорена к десяткам лет тюрьмы и должна была быть отпущена немедленно».

Напомним, после хакерского скандала со взломом серверов Нацкомитета Демократической партии США, Ассажа обвиняют в работе на российские спецслужбы.