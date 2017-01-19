FAN-TV Лента новостей
Yota озвучила новые тарифы после отмены безлимитного Интернета
Экономика

Yota озвучила новые тарифы после отмены безлимитного Интернета

Сегодня 7:47
77

Yota озвучила новые тарифы после отмены безлимитного Интернета

Москва, 19 января. Оператор связи «Скартел», работающая на рынке под брендом Yota, отказавшись от безлимитного Интернета, озвучила новые тарифы. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В частности, самый дешевый тариф обойдется москвичам в 400 рублей (жителям других регионов — в 250 рублей), он включает в себя пять гигабайтов интернет-трафика, а также 300 минут телефонных разговоров.

Ну а самый дорогой тариф обойдется клиентам Yota в 2500 рублей в Москве и 2000 — в регионах РФ. Заплатив за этот пакет, пользователи получат 30 гигабайтов трафика и пять тысяч минут разговоров.

Добавим, что новые тарифы, подключиться к которым можно с 25 января, действуют для новых абонентов.
 

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 19 января 07.00: «Джебхат Фатех аль-Шам» взяла на себя ответственность за взрыв в Дамаске, САА освободила деревни в Алеппо

Сегодня 7:00
131

Ода журналистам и немного про Россию: о чем говорил Трамп на последней пресс-конференции

Сегодня 6:46
124

«Усталый и подавленный»: политолог Жаров о последнем выступлении Обамы

Сегодня 2:02
378

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Сегодня 2:02
237

Бышок: Последнее выступление Обамы не оправдало ожиданий

Сегодня 0:52
247
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Торг уместен: Lockheed снизил цены на F-35 после критики Трампа

7:53

Yota озвучила новые тарифы после отмены безлимитного Интернета

7:47

И умерли в один день: панда со своим детенышем скончались в шанхайском зоопарке

7:43

КНДР напугала южного соседа новостями о межконтинентальных ракетах

7:42

Посольство РФ возмутилось решением США о запрете посещения дипломатических дач

7:35

Больница Сахалина выплатит женщине 1,3 млн за удаление здоровой почки

7:27

Малайзия разрешила частным лицам искать пропавший в 2014 году рейс MH370

7:22

Британские ученые: Мы окружены людьми, способными видеть звуки

7:21

Трамп предложил назначить главой Минсельхоза США экс-губернатора Джорджии

7:16

Порошенко надеется встретиться с Трампом в феврале

7:05

Спасатели находятся в 5 км от погребенного лавиной в горах Италии отеля

7:03

Сирия новости 19 января 07.00: «Джебхат Фатех аль-Шам» взяла на себя ответственность за взрыв в Дамаске, САА освободила деревни в Алеппо

7:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Торг уместен: Lockheed снизил цены на F-35 после критики Трампа
Читать
Закрыть