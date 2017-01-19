Yota озвучила новые тарифы после отмены безлимитного Интернета

Москва, 19 января. Оператор связи «Скартел», работающая на рынке под брендом Yota, отказавшись от безлимитного Интернета, озвучила новые тарифы. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В частности, самый дешевый тариф обойдется москвичам в 400 рублей (жителям других регионов — в 250 рублей), он включает в себя пять гигабайтов интернет-трафика, а также 300 минут телефонных разговоров.

Ну а самый дорогой тариф обойдется клиентам Yota в 2500 рублей в Москве и 2000 — в регионах РФ. Заплатив за этот пакет, пользователи получат 30 гигабайтов трафика и пять тысяч минут разговоров.

Добавим, что новые тарифы, подключиться к которым можно с 25 января, действуют для новых абонентов.

