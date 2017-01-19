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Преступные разборки: бандиты в Бразилии сожгли автобусы, перевозившие зэков

19 Января 2017 07:57
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Преступные разборки: бандиты в Бразилии сожгли автобусы, перевозившие зэков

Бразилиа, 19 января. По меньшей мере 15 автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей сожгли в городе Натал, расположенном в Бразилии.

ЧП случилось, когда местные власти объявили о переводе части арестантов из одной тюрьмы в другую после мятежа в конце прошлой недели. В результате того инцидента погибли несколько десятков человек, 15 из них отрубили головы.

Тогда сообщалось, что бунт начался из-за столкновения представителей двух бандформирований, члены которых сидят за решеткой. Одна из группировок внезапно ворвалась в тюрьму, где находились представители их конкурентов, а затем последовали массовые столкновения.

По информации местных СМИ, три автобуса и автомобиль властей города бандиты сожгли на середине дороги, а еще 12 автобусов загорелись в гараже фирмы, которая ими владела.

Дана Балан

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