Преступные разборки: бандиты в Бразилии сожгли автобусы, перевозившие зэков

19 Января 2017 07:57 52

Бразилиа, 19 января. По меньшей мере 15 автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей сожгли в городе Натал, расположенном в Бразилии.

ЧП случилось, когда местные власти объявили о переводе части арестантов из одной тюрьмы в другую после мятежа в конце прошлой недели. В результате того инцидента погибли несколько десятков человек, 15 из них отрубили головы.

Тогда сообщалось, что бунт начался из-за столкновения представителей двух бандформирований, члены которых сидят за решеткой. Одна из группировок внезапно ворвалась в тюрьму, где находились представители их конкурентов, а затем последовали массовые столкновения.

По информации местных СМИ, три автобуса и автомобиль властей города бандиты сожгли на середине дороги, а еще 12 автобусов загорелись в гараже фирмы, которая ими владела.