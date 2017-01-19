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КНДР напугала южного соседа новостями о межконтинентальных ракетах
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КНДР напугала южного соседа новостями о межконтинентальных ракетах

Сегодня 7:42
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КНДР напугала южного соседа новостями о межконтинентальных ракетах

Сеул, 19 января. В КНДР могли создать две межконтинентальные баллистические ракеты на мобильных пусковых установках. Об этом со ссылкой на источник в военных кругах Южной Кореи сообщает агентство Yonhap.

По данным издания, новые северокорейские межконтинентальные ракеты значительно компактнее уже имеющихся у страны баллистических ракет KN-08 и KN-14. Их длина не превышает 15 метров, тогда как длина предшествующих моделей составляла 18-20 метров. Также сообщается, что новые ракеты расположены не на стационарных, а на передвижных пусковых установках.

Между тем, эксперты скептически оценивают возможности КНДР производить межконтинентальные баллистические ракеты и считают, что утечку об их создании организовали в Северной Корее намеренно.

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Алексей Громов
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