И умерли в один день: панда со своим детенышем скончались в шанхайском зоопарке

Шанхай, 19 января. Самка панды и ее детеныш умерли в шанхайском зоопарке. Об этом сегодня пишет издание Shanghai Daily.

Как сообщили в администрации учреждения, самка по кличке Го Го, которая прожила 21 год, серьезно заболела в конце прошлого года. Она испытывала проблемы с животом, у нее была рвота и диарея. Те же симптомы наблюдались у ее детеныша по кличке Хуа Шэн. Он скончался также в конце декабря — ему и не было полугода.

По имеющейся информации, ветеринары вырезали панде часть кишечника и перелили кровь, но все усилия были тщетны.

По словам представителя зоопарка Ни Ли, о трагедии решили сказать только сейчас, поскольку до этого специалисты проводили нужные анализы для выявления причин произошедшего.