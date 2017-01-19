Больница Сахалина выплатит женщине 1,3 млн за удаление здоровой почки

19 Января 2017 07:27 35

Южно-Сахалинск, 19 января. Областной суд Сахалина оставил в силе решение городского суда Южно-Сахалинска по иску пациентки, у которой врачи удалили здоровую почку. Лечебное учреждение выплатит потерпевшей 1,3 млн рублей.

Как информирует региональная прокуратура, операция, в результате которой у женщины пришлось вырезать здоровый орган, случилась ввиду врачебной ошибки. Решение об оперативном вмешательстве докторами было принято преждевременно, — уточняют в надзорном ведомстве.

Таким образом, решение нижестоящего суда было подтверждено вышестоящим, решение о выплате компенсации за моральный вред в размере 1,3 млн рублей оставлено в силе.

