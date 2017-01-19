up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Россия

Больница Сахалина выплатит женщине 1,3 млн за удаление здоровой почки

19 Января 2017 07:27
35Просмотры

Больница Сахалина выплатит женщине 1,3 млн за удаление здоровой почки

Южно-Сахалинск, 19 января. Областной суд Сахалина оставил в силе решение городского суда Южно-Сахалинска по иску пациентки, у которой врачи удалили здоровую почку. Лечебное учреждение выплатит потерпевшей 1,3 млн рублей.

Как информирует региональная прокуратура, операция,  в результате которой у женщины пришлось вырезать здоровый орган, случилась ввиду врачебной ошибки. Решение об оперативном вмешательстве докторами было принято преждевременно, — уточняют в надзорном ведомстве.

Таким образом, решение нижестоящего суда было подтверждено вышестоящим, решение о выплате компенсации за моральный вред в размере 1,3 млн рублей оставлено в силе.
 

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС