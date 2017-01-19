Посольство РФ возмутилось решением США о запрете посещения дипломатических дач

Вашингтон, 19 января. В российском посольстве в Вашингтоне выразили возмущение в связи с решением о запрете на посещение российских дипломатических дач в США. Такие действия назвали откровенным нарушением международных правовых норм.

«Мы не признаем правомерность действий американской стороны, противоречащих основополагающим нормам международного права», — заявил официальный представитель посольства Николай Лахонин, подчеркнув, что законодательство США также гарантирует неприкосновенность частной собственности.

По данным ТАСС, после того как под новый год в США в связи с обвинениями в адрес РФ в хакерском вмешательстве в президентские выборы было принято решение о высылке 35 российских дипломатов с семьями, власти в Вашингтоне приняли решение снять неприкосновенность с данных дач, которые, как правило, использовались в качестве зимних детских лагерей отдыха для детей дипломатов. Официальный представитель Госдепартамента США объявила, что дачи будут поддерживаться в исправном состоянии.