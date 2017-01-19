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Малайзия разрешила частным лицам искать пропавший в 2014 году рейс MH370
Происшествия

Малайзия разрешила частным лицам искать пропавший в 2014 году рейс MH370

Сегодня 7:22
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Малайзия разрешила частным лицам искать пропавший в 2014 году рейс MH370

Куала-Лумпур, 19 января. Правительство Малайзии разрешило поиски пропавшего в 2014 году авиалайнера частным лицам и неправительственным организациям. Об этом в интервью газете New Strate Times сообщил замминистра транспорта Малайзии Абдул Азиз Каправи.

Разрешение на ведение поисков силами частных компаний появилось после того, как были официально прекращена проводимая представителями Китая, Малайзии и Австралии поисковая операция. Сообщение о ее сворачивании появилось ранее на сайте Координационного центра поисков.

Напомним, пассажирский самолет Boeing, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпур в Пекин пропал в ночь на 8 августа 2014 года. В момент крушения на борту авиалайнера находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров, среди которых был турист из России. Сразу после исчезновения самолета была начата поисковая операция, но найти следов пропавшего авиалайнера до сих пор не удалось.

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Алексей Громов
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