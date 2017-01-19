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Трамп предложил назначить главой Минсельхоза США экс-губернатора Джорджии

19 Января 2017 07:16
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Трамп предложил назначить главой Минсельхоза США экс-губернатора Джорджии

Вашингтон, 19 января. Министром сельского хозяйства США в новой администрации может стать бывший губернатор штата Джорджия. Кандидатуру Сонни Пердью Дональд Трамп выдвинет в четверг 19 января.

Как пишет «Газета.ru», бывший губернатор Джорджии в избирательном штабе республиканца консультировал без пяти минут президента США по вопросам сельского хозяйства.

Кроме того Сонни Пердью, работая бок о бок с Трампом, также занимался в 2016 году вопросами управления водными ресурсами, кроме того экс-глава Джорджии разрабатывал законопроект о внедрении для фермеров налоговых льгот.
 

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