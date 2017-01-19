Британские ученые: Мы окружены людьми, способными видеть звуки

Лондон, 19 января. По словам исследователей из Великобритании, нас постоянно окружает большое количество людей, способных к синестетическому восприятию окружающей реальности. Фактически, проведенные исследования показали, что 20% людей способны видеть звуки — однако в повседневной жизни не склонны обращать на это внимание.

Интенсивность ощущения синестезии — способности воспринимать явления окружающего мира несколькими чувствами одновременно — сильно отличается по интенсивности и может меняться в течение жизни. Среди тех, кто обладает способностью «видеть звуки», воспринимая их как сочетания цветов, большое количество музыкантов.

При этом многие люди могут никогда не догадаться, что они являются синестетиками — переживаемые ими «дополнительные» чувства слишком слабы, либо они их не замечают, полагая, что окружающие люди видят мир примерно так же, как они.