Порошенко надеется встретиться с Трампом в феврале

Давос (Швейцария), 19 января. Петр Порошенко надеется на встречу с Дональдом Трампом уже в феврале 2017 года. Об этом президент Украины заявил в интервью Wall Street Journal.

«Встреча с новым президентом Соединенных Штатов Америки доставить мне огромное удовольствие», — сказал украинский лидер, отвечая на вопросы репортеров, правда, при этом, не уточнив, когда именно пройдет встреча.

Кроме того, по словам Порошенко, Украина находит повсеместную поддержку в США — как у республиканцев, так и демократов. «Я совершенно уверен, что продолжение нашего сотрудничества будет очень эффективным», — резюмировал президент незалежной.

В каком направлении будет проходить дальнейшее сотрудничество Вашингтона и Киева станет понятно после встречи, — сообщает издание.