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Спасатели находятся в 5 км от погребенного лавиной в горах Италии отеля
Происшествия

Спасатели находятся в 5 км от погребенного лавиной в горах Италии отеля

Сегодня 7:03
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Спасатели находятся в 5 км от погребенного лавиной в горах Италии отеля

Рим, 19 января. Спасатели находятся в пяти километрах от засыпанного в результате схода лавины отеля Rigopiano di Farindola в горах центральной Италии, сообщает агентство ANSA.

По данным издания, спасатели подошли на расстояние пяти километров к погребенному под массами снега отелю, но из-за погодных условий были вынуждены оставить технику. В данный момент участники спасательной операции продвигаются на помощь к заблокированным в гостинице людям на лыжах.

«Я не знаю, как долго нам еще идти, думаю, пять или шесть километров. Здесь трех- или четырехметровый слой снега. Дальше мы пойдем пешком, на лыжах», — цитирует слова командира спасательного отряда агентство.

Напомним, сход лавины в горах центральной Италии спровоцировал ряд подземных толчков. Под толщей снега оказался расположенный на высоте 1200 метров над уровнем моря отель Rigopiano di Farindola. По последним данным, в момент схода лавины в нем находились 20 человек, в том числе два ребенка.

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Алексей Громов
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