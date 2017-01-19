Систему наставничества для трудных подростков разработают в России

19 Января 2017 06:53 54

Москва, 19 января. В самое ближайшее время в России может быть разработана система наставничества для трудных подростков. Об этом рассказал секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.

Как пишут «Известия», новый проект будет сформирован в течение нескольких месяцев: по мнению общественника, для этого достаточно усилий самой палаты, а также заинтересованных в этом НКО.

По словам Бречалова, очень важно поддерживать трудных подростков не только в стенах специальных образовательных учреждений, но и за их пределами. К слову, в России сейчас действует около 70 подобных организаций.

Также секретарь Общественной палаты добавил, что в России занимаются наставничеством многие предприниматели и общественные деятели. «Соответствующие устремления нужно как-то собрать воедино, придать им новый импульс, попытаться сформулировать в виде большого национального проекта», — резюмировал Александр Бречалов.