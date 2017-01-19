Людям с генетическими заболеваниями в России окажут бесплатную помощь

Москва, 19 января. В России началось выполнение программы помощи пациентам, страдающим от генетических заболеваний.
Страдающим от генетических патологий людям предоставят бесплатную помощь. Об этом сообщает телеканал НТВ.
К слову, бесплатная помощь больным генетическими заболеваниями пациентам - не первая инициатива, которая направлена на оздоровление населения России. Ранее Минздрав РФ предложил проект стратегии здорового образа жизни, в которой предусматривался запрет на продажу алкоголя покупателям младше 21 года. Также ведомство предложило запретить продажу табачных изделий и алкогольных напитков через Интернет.