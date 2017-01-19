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Сирия новости 19 января 07.00: «Джебхат Фатех аль-Шам» взяла на себя ответственность за взрыв в Дамаске, САА освободила деревни в Алеппо
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Сирия новости 19 января 07.00: «Джебхат Фатех аль-Шам» взяла на себя ответственность за взрыв в Дамаске, САА освободила деревни в Алеппо

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Сирия новости 19 января 07.00: «Джебхат Фатех аль-Шам» взяла на себя ответственность за взрыв в Дамаске, САА освободила деревни в Алеппо

Сирия, 19 января. Боевики «Джебхат Фатех аль-Шам»*** взяли на себя ответственность за взрыв в Дамаске, САА освободила ряд деревень в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).        

Провинция Дамаск

Боевики «Ахрар аль-Шам» заявили, что не станут принимать участия в мирных переговорах в Астане.

Террористы «Джебхат Фатех аль-Шам» взяли на себя ответственность за взрыв в Кафр Суса в Дамаске. Целью боевиков были российские советники.

Армия правительства Сирии продвинулась в Вади Барада и находится в непосредственной близости к источникам Айн аль-Фиджа. САА удалось замкнуть кольцо и изолировать боевиков в Вади Барада.

САА продвинулась в Восточной Гуте и окружила город Хазрама с трех сторон. Боевики отступают.

Провинция Алеппо

Войска САА освободили деревню Аабед, Сафа и еще несколько поселений в результате первого в этом году штурма на востоке Алеппо. Ликвидированы несколько десятков террористов «Исламского государства»*.

Армии правительства Сирии удалось отбить атаку террористов «Исламского государства» у авиационного колледжа в районе Дэйр Хафира. В результате уничтожено десять транспортных средств террористов.

Силы «Щита Евфрата» начали операцию в окрестностях Аль-Баба.

ВВС Сирии нанесли авиаудар по позициям боевиков в деревне Умм аль-Крамиль на юге провинции, а также несколько авиаударов в районе Аль-Баба.

Самолеты международной коалиции нанесли четыре авиаудара по позициям террористов «Исламского государства» в пригороде Аль-Баба в северной части провинции.
Турецкая сторона сообщает, что самолеты ВВС Великобритании поразили цели ИГ бок о бок с ВКС РФ и ВВС Турции.

Сирия новости 19 января 07.00: «Джебхат Фатех аль-Шам» взяла на себя ответственность за взрыв в Дамаске, САА освободила деревни в Алеппо

Провинция Хомс

Армия правительства Сирии при поддержке ВКС РФ ведет наступление против террористов «Исламского государства» в районе Пальмиры.

Генерал САА Моххамад Хаддур прибыл в столицу провинции вместе с подкреплением из 200 солдат.

Произошло несколько столкновений между САА и террористами «Исламского государства» у газового месторождения Шаэр.

Террористы ИГ нанесли несколько ракетных ударов по поселкам Джбурин и Аль-Мухтария. Погибла женщина, есть раненые. Армия правительства нанесла ответные удары, ликвидировав вооружение «Исламского государства».

Провинция Дейр эз-Зор

Наступление террористов «Исламского государства» проходит в районах Тель Барух, Шухада и Аль-Тахтух, ожидается атака в районе авиабазы. 

Боевики «Исламского государства» захватили полевой госпиталь на северо-западе Дейр эз-Зора.

Сообщается, что среди террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре большое количество граждан Ирака.

Войскам САА и NDF**** удалось отбить несколько атак «Исламского государства» в районах Панорамы и Аль-Макабер в городе Дейр эз-Зор. Сообщается о гибели десятков террористов, продолжаются ожесточенные столкновения.

Провинция Ракка

SDF**** освободили от боевиков «Исламского государства» несколько деревень и продвигаются к дамбе Табка.

Бойцы SDF схватили трех детей, воевавших на стороне «Исламского государства».

Три человека погибли в результате взрыва мины, оставленной террористами «Исламского государства» в населенном пункте Махмудли.

Ирак

Террористами «Исламского государства» сожжено более 800 тысяч книг в библиотеках Мосула.

Иракский спецназ обнаружил самолет, который пытались собрать террористы «Исламского государства» в Мосуле.

14 полицейских убиты или ранены, еще пять похищены террористами «Исламского государства» в районе Альбу Ийса в провинции Салах-эд-Дин.

Сирия новости 19 января 07.00: «Джебхат Фатех аль-Шам» взяла на себя ответственность за взрыв в Дамаске, САА освободила деревни в Алеппо

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Алексей Громов
#сирия
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