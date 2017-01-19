Кличко снова «блеснул» знаниями: Украина в два раза больше Франции

Давос (Швейцария), 19 января. Украина в два раза больше Франции, а Киев — крупнейший город в Восточной Европе: Виталий Кличко вновь серьезно оконфузился, в этот раз — «блеснув» знаниями в области географии.

Как пишет «Комсомольская правда», в неловкое положение градоначальник Киева попал в Давосе, выступая на Всемирном экономическом форуме. Впрочем, не заметив ляпа в своей речи, Кличко спокойно продолжал ораторствовать дальше.

«Я из Украины, страны, которая вдвое больше Франции, это самая большая страна в Европе», — с уверенностью сказал мэр украинской столицы, к тому же пребывая в уверенности, что Киев - крупнейший город Восточной Европы.

К слову, площадь Украины составляет 600 тысяч кв.м., при этом европейская часть Франции — 550 тысяч кв.м, а если учесть все регионы и территории — 674 тысяч кв.м.