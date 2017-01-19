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Столтенберг обеспокоился киберзащитой НАТО
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Столтенберг обеспокоился киберзащитой НАТО

Сегодня 6:23
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Столтенберг обеспокоился киберзащитой НАТО

Брюссель, 19 января. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о резком увеличении числа атак хакеров на системы Североатлантического альянса.

Глава НАТО сообщил, что в 2016 году на системы альянса было совершено на 60% больше кибератак, чем годом ранее. Всего специалисты альянса насчитали порядка 500 атак хакеров. Столтеберг подчеркнул, что большая их часть осуществлялась при финансовой поддержке сторонних государств. Об этом ос ссылкой на СМИ сообщает «Газета.ru».

«Я чрезвычайно обеспокоен подобным развитием ситуации, и киберзащита станет одной из ключевых тем на следующем саммите НАТО», — цитирует слова генсека альянса издание.

 По словам Столтенберга, некоторые страны участники НАТО также сообщали о попытках хакеров повлиять на процесс выборов.

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Алексей Громов
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